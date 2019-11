Alte Olympia-Herren müssen durchhalten

Bergstraße.Der SC Olympia Lorsch empfängt in der Fußball-Kreisoberliga am Sonntag um 15 Uhr Eintracht Wald-Michelbach II und geht dieses Heimspiel mit realistischen Vorstellungen an. „Alles andere als eine Niederlage wäre eine große Überraschung“, sieht Christian Eichhorn seine Mannschaft in der Rolle des klaren Außenseiters. Der Vorsitzende des Sportclubs sieht große Unterschiede in der Qualität und

...