Am 2. Mai könnte die Entscheidung fallen

Der Hessische Fußball-Verband arbeitet weiterhin an Lösungen, wie der Spielbetrieb bei entsprechenden Lockerungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weitergehen könnte. „Über allen Überlegungen steht aber die Gesundheit der Spielerinnen und Spieler, Trainer, Betreuer und Zuschauer", sagte Präsident Stefan Reuß in einer Stellungnahme. „Daher bleibt es auch dabei: Nachhaltigkeit und Sicherheit der Entscheidungen geht vor Schnelligkeit."

Dem HFV sei bewusst, dass es in Hessen und insbesondere in den unterschiedlichen Vereinen ein völlig heterogenes Bild bezüglich der Auffassung gebe, wie bestenfalls mit dem Spielbetrieb umzugehen sei. Manche wünschten sich einen Saisonabbruch, andere eine Fortsetzung, wieder andere seien unentschlossen – und alle warten auf eine Entscheidung. „Die kann es aber nur dann geben, wenn wir Klarheit haben und diese ist nur im Zusammenhang mit den behördlichen Entscheidungen zu finden“, betonte Reuß.

„Großveranstaltung“ definieren

Vor einer Entscheidung des HFV müsste für Hessen unter anderem geklärt sein, was die Landesregierung unter Großveranstaltungen verstehe. Derzeit gilt, dass bis zum 31. August 2020 keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen. Außerdem hätten die Ministerpräsidenten vereinbart, am 30. April über das Thema Sportveranstaltungen insgesamt zu sprechen. „Erst dann wird Klarheit herrschen, was auch mit dem Spiel- und Trainingsbetrieb im Fußball passiert“, hieß es in der Mitteilung.

Der Zeitplan des HFV sieht vor, die Ergebnisse des Gesprächs der Ministerpräsidenten am 30. April abzuwarten. Daher ist für den 2. Mai bereits der HFV-Verbandsvorstand zu einer weiteren Videokonferenz einberufen. Eine Arbeitsgruppe der Spielbetriebsverantwortlichen erarbeitete Zeitpläne mit verschiedenen Szenarien, wann überhaupt wieder Fußball gespielt und wie das in diesem Fall ablaufen könnte.

Ziel des HFV sei es, die Saison 2019/20 auf dem Platz abzuschließen. „Noch ist das möglich und solange geben wir die Hoffnung nicht auf. Daher sind alle Spekulationen unangebracht und geben auch nicht den Diskussionsstand des Präsidiums des Hessischen Fußball-Verbandes wieder“, bekräftigte Reuß. dpa

