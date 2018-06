Am Ende durfte Unter-Abtsteinach jubeln

Bergstraße.Ende gut, alles gut für die SG Unter-Abtsteinach. Drei Tage mussten die Überwälder zittern, ehe am letzten Spieltag der Aufstiegsrunde, an dem sie spielfrei waren, der Sprung in die Fußball-Verbandsliga feststand. Es ist der größte Erfolg der 72-jährigen Vereinsgeschichte.

Rückblick: Die Gruppenliga-Saison 2017/18 ließ sich gut an für die Mannschaft von Trainer Aiad Al-Jumaili. In

...

Sie sehen 26% der insgesamt 1524 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.06.2018