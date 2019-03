Am Ende fehlt Auerbach die Kraft

Auerbach.Im direkten Duell verloren die Oberliga-Volleyballerinnen der TSV Auerbach den zweiten Platz an den USC Gießen, bei dem man sich knapp mit 2:3 geschlagen geben musste. Zum Saisonabschluss könnten die Auerbacherinnen Rang zwei mit einem Heimsieg gegen Marburg am kommenden Samstag (19 Uhr) zurückerobern, denn der USC muss gleichzeitig beim bereits feststehenden Meister TSV Hanau antreten.

In Gießen entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die Auerbacherinnen griffen mit voller Kraft an, doch die sehr gut stehenden und beweglichen Gastgeberinnen wehrten bestens ab. So verliefen die ersten drei Sätze sehr ausgeglichen, wobei sich die TSV eine 2:1-Führung erspielte (25:23, 21:25, 25:22). Im vierten Satz lief bei den Gästen alles schief, so dass diesen 14:25 verloren.

Im entscheidenden Tiebreak mobilisierten die Auerbacherinnen noch einmal alle Kräfte und hielten auch bis zum Seitenwechsel mit (7:8), doch dann war die Luft raus und Gießen ließ sich die Chance auf den Heimsieg nicht mehr nehmen. Mit 15:9 gewann der USC das Spiel nach knapp zwei Stunden.

TSV Auerbach: Carvalho, Frühwirth, Hense, Kilgus, Kirchenschläger, Liepolt, Stauch, Weihrauch, Xhemali, Zeig. red

