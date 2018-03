Am Ende geht die Kraft aus

Bensheim.Diesmal war es nicht ganz so knapp wie zuletzt in vielen Spielen: Der VfL Bensheim musste sich in der Basketball-Regionalliga trotz einer insgesamt starken Leistung bei den Gladiators Trier mit 92:85 (47:44) geschlagen geben. Das Hinspiel hatten die Bensheimer in eigener Halle noch glatt mit 102:82 gewonnen.

Noch vor einer Woche war fast das gesamte VfL-Team an einer Grippe erkrankt, so

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1926 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.02.2018