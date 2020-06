Amateure unterstützen Proteste der Profis gegen Rassismus

Bergstraße.Die Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA haben auch auf deutschen Straßen eine Protestwelle ausgelöst. Und nicht nur dort. In den Fußballstadien gab es am Rande der Bundesliga-Geisterspiele am zweiten Wochenende in Folge beeindruckende Zeichen der Solidarität, ebenso beim Start in das Finalturnier

...