An gutem Tag ist was drin

Zwingenberg.Beim Tabellendritten TGB Darmstadt waren die Landesliga-Handballerinnen des TuS Zwingenberg am vergangenen Wochenende chancenlos, unterlagen 30:39. Am Sonntag um 16 Uhr kommt der Tabellenzweite TSG Offenbach-Bürgel in die Sporthalle der Alsbacher Melibokusschule. „Das ist natürlich nicht leichter, aber wir wollen dem Favoriten das Leben so schwer als möglich zu machen“, erklärt Michael Dobrat,

...