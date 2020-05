Andere Lilien bei 4:0 furios

Mathias Honsak (re.) bejubelt mit Victor Palsson sein Tor zum 1:0. © Anspach/dpa

Darmstadt.Yannick Stark stand als Sinnbild für den Umschwung bei Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98. In der Vorwoche hatte der Mittelfeldspieler beim 0:2 gegen Karlsruhe einen Ball aus aussichtsreicher Position in die Wolken gejagt und danach viel Häme ertragen müssen. Beim 4:0 (1:0) über den FC St. Pauli gelang dem 29-Jährigen am Samstag mit einem sehenswerten Fernschuss das 2:0, das die Lilien endgültig auf die Siegerstraße brachte (74.). „Wir haben uns viel vorgenommen nach der letzten Woche und wollten eine Reaktion zeigen“, sagte Stark.

Mathias Honsak hatte die Darmstädter bereits in der siebten Minute in Führung gebracht, nach Starks 0:2 erhöhten Marvin Mehlem (78.) und Victor Palsson (89.) auf 4:0. Auf fünf Positionen hatte Trainer Dimitrios Grammozis die Mannschaft im Vergleich zum Karlsruhe-Spiel geändert – und damit den richtigen Impuls gesetzt. „Die Basis waren heute Körpersprache, Einstellung und Effektivität“, betonte der Trainer.

Am Ende stand nicht nur der höchste Sieg in seiner gut einjährigen Amtszeit. Es war auch der höchste Sieg seit dem 5:0 über Union Berlin in der Aufstiegssaison ’14/15. Auf den Tag genau fünf Jahre war es am Sonntag her, dass die Lilien – ebenfalls mit einem Sieg über St. Pauli – in die Bundesliga aufgestiegen waren.

Für ein Novum sorgte am Samstag der FC St. Pauli. Trainer Jos Luhukay wechselte in der 61. Minute vier Spieler gleichzeitig aus – was es bei den nach dem Neustart möglichen insgesamt fünf Auswechslungen noch nicht gegeben hatte. dpa

