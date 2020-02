Angriff zu schwach für die 2. Liga

Wiesbaden.Nach drei sieglosen Spielen hofft der SV Wehen Wiesbaden in der 2. Fußball-Bundesliga auf die Wende im Flutlichtspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth. „Wir analysieren und arbeiten ganz viel auf, und das jede Woche – egal, wie die Ergebnisse sind“, sagte Trainer Rüdiger Rehm vor der Partie des Tabellenvorletzten am heutigen Freitag (18.30 Uhr). „Gerade ist es der Torabschluss. Das wollen wir am Freitagabend umsetzen.“

Nur Schlusslicht Dynamo Dresden hat in 22 Spielen weniger getroffen (20) als Wehen und der SV Sandhausen (beide 24). Mit dieser Quote wird der Klassenverbleib schwer zu schaffen sein für den Aufsteiger. Alleine zwölf Tore gingen aufs Konto von Manuel Schäffler, der treffsicherere Mitspieler benötigt. Nach den Rückschlägen versicherte Rehm: „Unsere Moral ist ungebrochen. Wir schauen weiter nach vorne.“

Gegen Fürth könnte es für den SVWW leichter werden als die Woche darauf: Am 1. März müssen die Wiesbadener bei Spitzenreiter Arminia Bielefeld antreten. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.02.2020