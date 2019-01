Anmeldung zum Landesturnfest

Bergstraße.Die Organisation des 16. Hessische Landesturnfestes in Heppenheim und Bensheim (19. bis 23. Juni) schreitet weiter voran. Die Anmeldephase hat jetzt wie geplant begonnen. Bis zum 15. April können alle Turnerinnen und Turner sowie alle Interessierten aus über 280 Wettkämpfen, zahlreichen Abendveranstaltungen und Mitmachangeboten wählen und sich anmelden.

Das Fünf-Tage-Turnfest-Gesamtpaket beinhaltet unter anderem vier Übernachtungen in Schulunterkünften mit Frühstück inklusive eines Verzehrgutscheins, die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel sowie ermäßigten Eintritt zu allen kartenpflichtigen Veranstaltungen. Weiterhin kann mit der Festkarte am kulturellen Rahmenprogramm, an zahlreichen Mitmach-Aktionen und vielem mehr teilgenommen werden. Buchungen für einen oder drei Tage sind ebenfalls möglich.

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Portal www.dtb-gymnet.de. Alle Informationen zu den Wettkämpfen und Veranstaltungen gibt es auf www.turnfest-hessen.de. red

