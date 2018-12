Ansprache zeigt die gewünschte Wirkung

Mannheim.Dank einer intensiven Mannschaftssitzung sind die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zwei Niederlagen in Folge feierte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross gestern vor 13 178 Zuschauern in der SAP Arena einen 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)-Erfolg gegen die Pinguins Bremerhaven.

Mit ausschlaggebend dafür war ein Meeting am Samstag. „Das war

...