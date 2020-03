Antworten auf Fragen der Vereine

Frankfurt.Bei Hessens Sportvereinen herrscht durch die anhaltende Corona-Krise ein hohes Maß an Verunsicherung. Den Landessportbund erreicht täglich eine Vielzahl von Anfragen, die die Vereine im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung des Vereinsbetriebs haben, berichtet Ralf Wächter, der Leiter des Geschäftsbereich Kommunikation und Marketing im LSBH.

Auf der Internetseite yourls.lsbh.de/corona wurde eine Rubrik angelegt, in der häufig von Vereinsvorständen gestellte Fragen beantwortet werden. Die dort veröffentlichen Hinweise hat der für den Bereich Vereinsmanagement beim Landessportbund zuständige Vizepräsident Dr. Frank Weller zusammengestellt. Weller ist Rechtsanwalt und ausgewiesener Experte in Sachen Vereinsrecht.

Mit der „Vierten Verordnung zu Bekämpfung des Corona-Virus“ vom 17. März 2020 hat die Bundesregierung auch „Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen...“ verboten. Zudem wird die Einstellung des Sportbetriebs auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen sowie die Schließung öffentlicher und privater Schwimm- und Spaßbäder, Thermalbäder, Fitnessstudios und ähnlicher Einrichtungen angeordnet.

Was ist mit Mitgliedsbeiträgen?

Einige der von den Vereinen am häufigsten gestellten Fragen lauten: Können Vereinsmitglieder Mitgliedsbeiträge kürzen oder zurückfordern, weil aufgrund der momentanen Situation keine Vereinsangebote stattfinden? Wie sieht es in diesem Zusammenhang mit Kursgebühren aus, wenn der Kurs nicht oder nur teilweise zustande gekommen ist? Haftet ein Sportverein, wenn sich ein Mitglied im Rahmen einer Vereinsveranstaltung mit dem Corona-Virus infiziert hat? Und letztlich: Gerät ein Verein in Schwierigkeiten, weil er die in der Vereinssatzung auf das erste Jahresquartal festgelegte Mitgliederversammlung nicht durchführen konnte?

Zwar hat der LSBH als Dachorganisation des Sports in Hessen seine Sportschule in der Frankfurter Otto-Fleck-Schneise sowie die Bildungsstätte Wetzlar und das Camp Edersee der Sportjugend Hessen geschlossen und arbeitet mit stark reduziertem Personal. Trotzdem sind die einzelnen Geschäftsbereiche montags bis freitags telefonisch erreichbar, wegen des reduzierten Personaleinsatzes und der generellen Situation kann es aber Wartezeiten oder Verzögerungen bei der Beantwortung geben. red

Info: yourls.lsbh.de/corona yourls.lsbh.de/telefonliste

