Arbeitssieg gegen Schlusslicht

Heppenheim.Einen optimalen Start ins neue Jahr hatte die dritte Tischtennis-Mannschaft des TTC Heppenheim, die im Bezirksoberligaspiel beim SV Fürth nichts anbrennen ließ, in der Besetzung Wingert/Schulz, Druffel/Knapp, Nacimiento/Zierer, Wingert, Nacimiento, Schulz, Druffel, Zierer, Knapp 9:0 gewann und dabei nur sieben Sätze abgab.

Bezirksklasse: SG Hüttenfeld – TTC IV 8:8. Wie in der Hinrunde gab es beim Tabellenzweiten eine gerechte Punkteteilung. Im Gegensatz zur schlechten Doppelausbeute (0:4) präsentierten sich die Heppenheimer in den Einzeln richtig stark. Im Schlussdoppel konnten Rohde/Harpe gegen Steier/Berg nur den dritten Durchgang verbuchen (6:11, 10:12, 11:5, 9:11). – TTC-Punkte: Rohde, Harpe, Stimmler (2), Dingeldein (2), Schmitt (2).

Kreisliga: TTC V – TSK Rimbach II 9:7. Die ambitionierten Heppenheimer atmeten tief durch nach dem Arbeitssieg gegen das Schlusslicht, wobei sie eine 7:2-Führung verspielten. Erst Lukas Denefleh (3:0 im Duell der Ersatzleute gegen Reiner Haag) sowie Schulz/Schaumann mit einer Energieleistung gegen Dörfer/Frei nach 0:2-Satzrückstand (9:11, 6:11, 12:10, 15:13, 13:11) retteten den doppelten Punktgewinn. Rene Schulz, der aus der Dritten in die Fünfte gerückt ist, war mit zwei weiteren Einzelpunkten an der Spitzenposition maßgeblich am Erfolg beteiligt. – TTC-Punkte: Schulz/Schaumann (2), Schulz (2), Schaumann, Engelhard, Graber, Denefleh (2). drei/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.01.2020