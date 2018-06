Anzeige

Darmstadt.Vor dem Stadion am Böllenfalltor laufen die Bauarbeiten für ein neues Funktionsgebäude. Aber auch der Kader von Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 gleicht derzeit einer Baustelle. Zwar standen beim Trainingsauftakt 14 Feldspieler und drei Torwarte auf dem Platz – und damit so viele wie seit Jahren bei einer ersten Einheit nicht mehr. Doch das Gesicht der Mannschaft wird sich in den nächsten Wochen noch deutlich verändern.

Aus privaten Gründen fehlte zum Auftakt Flügelspieler Joevin Jones. Freigestellt für die Suche nach einem neuen Verein sind die Mittelfeldspieler Julian von Haacke und Romuald Lacazette. sowie Angreifer Artur Sobiech. „Wir respektieren die Verträge, die die Jungs haben, wenn sich überhaupt nichts ergeben sollte“, so Trainer Dirk Schuster. „Aber wir haben auf der anderen Seite unsere Vorstellungen klipp und klar dargestellt.“

Beim Frauenhandball-Bundesligisten HSG Bensheim/Auerbach wird man gespannt verfolgen, ob und wo Artur Sobiech einen neuen Club finden wird, denn seine Ehefrau Bogna steht in Diensten der Flames und avancierte als schnelle sowie torgefährliche Linksaußen schnell zu einem Publikumsliebling und spielte sich in den A-Nationalkader ihres Heimatlandes Polen. Sie war vor einem Jahr ja nur zum damaligen Erstliga-Aufsteiger an die Bergstraße gewechselt, weil ihr Gatte neu zu den „Lilien“ nach Darmstadt gestoßen war. Ob das Sportprofi-Ehepaar gemeinsam in der Region bleibt und Bogna Sobiech ihren erst kürzlich verlängerten Vertrag bei der HSG erfüllen wird, muss nun wohl abgewartet werden.