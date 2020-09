Auch A-Jugend mischt die Bundesliga auf

Bensheim.Die weibliche Handball-A-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach steht mit einem Bein in der Zwischenrunde der Jugend-Bundesliga. Zum Start in die Gruppenphase landete das Ensemble von Trainerin Ilka Fickinger zwei Siege. Am Freitagabend bezwangen die A-Flames vor 150 Zuschauern in der Weststadthalle Borussia Dortmund mit 30:22 (13:10). Am Sonntag gewann die HSG die zweite Partie beim HC

...