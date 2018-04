Anzeige

Bergstraße.Auf dem Spielfeld blieb die Überraschung aus, denn sie erfolgte bereits im Vorfeld: Aufgrund personeller Probleme sagte der abstiegsbedrohte Fußball-C-Ligist SV Schwanheim sein Gastspiel beim Tabellenführer ISC Fürth ab und verlor dadurch die Punkte kampflos.

SV Zwingenberg – SG Riedrode II 0:0. Dieses Ergebnis hilft Zwingenberg, das aber noch nicht endgültig gerettet ist, schon etwas. „Wir müssen mit dem einen Punkt zufrieden sein, und auch Riedrode darf über das Unentschieden froh sein“, urteilte Hans-Joachim Heidrich nach diesem Vergleich mit wenigen spektakulären Szenen. So setzte der Zwingenberger Steven Schmidt knapp am Tor vorbei (40.), und Tobias Sattel hatte in der 35. Minute rettend eingreifen müssen. Neben dem Torhüter gefiel bei m SVZ nach Ansicht ihres Pressesprechers auch noch Jonas Fornoff, bei den Gästen setzte Mirko Alimi Akzente. rs

SSV Reichenbach II – TSV Gras-Ellenbach 0:6. Ohne Chance war die abstiegsbedrohte SSV-Reserve in dieser einseitigen Partie. „Die erste Viertelstunde haben wir gut dagegen gehalten, dann hat sich Gras-Ellenbach durchgesetzt,“ sagte SSV-Abteilungsleiter Peter Gehrisch. „Das ist eben eine erste Mannschaft, dieser Unterscheid war zu erkennen.“ Für den Gast trafen Sauer (4) und Schmidt (2). eh/p