Auch FC Bayern ist dabei

Fehlheim.Die Alten Herren des VfR Fehlheim zieht es am langen Fronleichnams-Wochenende in den Norden. Die „Rasenspieler“ haben sich als Hessenpokalsieger für den Supercup der Ü32-Fußballer qualifiziert und dieser wird in diesem Jahr in Nordhorn ausgespielt. Insgesamt 40 Mannschaft kämpfen in der Grafschaft Bentheim um den Titel des Deutsche Meisters der Alten Herren, darunter namhafte Teams wie der FC

...