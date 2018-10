Auch ohne Torhüterin war für die A-Jugend mehr drin

Bensheim.Ohne etatmäßige Torhüterin musste die weibliche Handball-A-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach zum Oberliga-Spiel bei Eintracht Baunatal antreten und verlor 28:31 (14:13). Alle drei Torhüterinnen fielen verletzungs- oder krankheitsbedingt aus. Marie Bastian und Vanessa Maluschke erklärten sich bereit, ins Tor zu gehen, nachdem es nicht gelungen war, das Spiel zu verlegen.

Anfangs war das Spiel ausgeglichen, beide Mannschaften wechselten sich mit der Führung ab. Nach einer Auszeit machten die Gäste aus einem 9:12-Rückstand (22.) die 14:13-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit gerieten die Bensheimerinnen durch Zeitstrafen und verworfene Siebenmeter mit bis zu sieben Toren in Rückstand, so dass am Ende nur noch eine Ergebniskosmetik gelang.

Weibliche B-Jugend: HSG Bensheim/Auerbach – TSG Münster 41:23 (20:9). In der gut besuchten Halle war die HSG von der ersten Minute an da und ging früh in Führung. Zu keiner Zeit bekam Münster die Offensiv-Power der Bensheimerinnen unter Kontrolle. In der Abwehr standen die Juniorflames sehr gut und erkämpften sich viele Bälle. Daraus resultierten ein ums andere Mal Tempogegenstöße, von denen besonders Annika Schmitz profitierte.

Die Trainerinnen Ilka Fickinger und Ingrida Bartaseviciene nutzten die Möglichkeit durchzuwechseln, trotzdem gab es keinen Einbruch – HSG-Tore: Annika Schmitz (11), Neele Orth (6), Ina Scheffler (6/1), Julia Niewiadomska (5/1), Lara-Sophie Eiskirch (3/1), Giulia Lützkendorf (3/1), Marie Bastian (3), Marilena Leichthammer (1), Jamila Coban (1), Kathrin Jochem (1), Marit Hofmann (1).

Rückschläge in Unterzahl

Weibliche C-Jugend Bezirksoberliga: HSG Bensheim/Auerbach II – Dornheim/G.-Gerau 24:32 (11:15). Gegen den verlustpunktfreien Tabellenzweiten ging das Team von Trainer Lars Dotzauer konzentriert und engagiert ins Spiel und zeigte anfangs in der Abwehr eine gute Leistung. Daraus resultierte eine frühe Führung, das Spiel kippte Mitte der ersten Halbzeit bei einer Bensheimer Unterzahl-Situation. Die ersten Minuten nach der Pause gehörten erneut den Bensheimerinnen, die auf 13:15 herankamen. Diese Phase wurde erneut durch zwei Strafzeiten beendet. – HSG-Tore: Lena Germann (1), Maike Habel (1), Zoe Montag (5), Nebile Özer (3), Paula Rauch (6), Lorena Rosenkranz (2), Lisa Schuster (2), Mara Stegmeier (4).

Weibliche D-Jugend Bezirksoberliga: HSG Bensheim Auerbach – JSG Darmstadt/Eberstadt 28:11 (13:6). Die Gäste konnten auf eine volle Auswechselbank zurückgreifen, wohingegen die Juniorflames nur mit zehn Spielerinnen antraten. Die Gastgeberinnen begannen sehr stark und legten eine 6:0-Führung vor. Madeleine Ranz hielt bis dahin alles, was auf ihr Tor kam. Nach einer Auszeit kam Darmstadt besser ins Spiel, ohne den Abstand verkürzen zu können. In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer ein ähnliches Bild. Schnelles Passspiel, viele Balleroberungen, Tempogegenstöße und eine sehr gut aufgelegte Madeleine Ranz im Tor. – HSG-Tore: Rifkah El Hachmi (10/1), Lara Moritz (4), Leni Lipusch (4), Joline Guder (4/1) Kathi Ille (3/1), Maren Habel (2), Katrin Kredel (1), Cornelia Ciebiera. red

