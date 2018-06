Anzeige

Heppenheim.Die männliche Handball-B-Jugend des SV Erbach ist für die hessenweite Landesliga qualifiziert. Damit erreichte auch die letzte Mannschaft der Erbacher das angestrebte Ziel: Nach der C-I (Oberliga) und C-II (Bezirksoberliga) sind die B-Nachwuchs-Handballer in einer der besten Spielklassen in Hessen am Ball.

Beim Turnier in Hanau gab es eine 16:17-Niederlage gegen den TuS Holzheim (mit dem Schlusspfiff Siebenmeter für den Gegner), einen 16:14-Sieg gegen TuS Griesheim und ein 16:22 gegen Gastgeber HSG Hanau, so dass am Ende der ersehnte dritte Platz heraussprang, der für die direkte Quali reichte. – SVE-Torschützen: Manuel Hörr (17/8), Lukas Klenk (8), Luca Jordan (5), Jonas Helfrich (5), Moritz Süß (5), Marvin Greene (4), Lars Rybakov (2), Jacob Lulay (2), Maxi Bänsch (1). red