Auerbach reist nur als Außenseiter an

Heppenheim/Auerbach.Angesichts der jüngsten zwei Niederlagen ist die TSV Auerbach in der Fußball-Kreisoberliga wieder in die unmittelbare Nähe zu den Abstiegsplätzen gerutscht. Und auch der kommende Auswärtsgegner FC St. Heppenheim (So., 14.15 Uhr) kämpft um den Klassenerhalt, landete aber unter dem neuen Trainer Miguel da Silva zuletzt drei Siege in Folge und schob sich vom letzten auf den 13.

