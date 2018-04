Anzeige

Bergstraße.Die TSV Auerbach hat sich im Abstiegskampf der Fußball-Kreisoberliga zurückgemeldet. Im Nachholspiel bei der Tvgg Lorsch kamen die Rotweißen zu einem 2:0-Auswärtssieg, durch den sie den direkten Abstiegsplatz verlassen und sich am SV Fürth vorbei auf den Relegationsrang schieben konnten.

Der Sieg der TSV geht in Ordnung. Die Gäste waren in allen Belangen das bessere Team und hätten den Endstand bei einer konsequenteren Chancenverwertung noch deutlicher gestalten können. Die Begegnung war bereits zur Pause entschieden. Auerbach machte von Anfang an deutlich, dass man dieses wichtige Spiel unbedingt gewinnen wollte. Kugler traf nach schöner Vorarbeit von Demi zum 0:1 (29.), ehe Demi kurz vor dem Pausenpfiff (44.) selbst als Torschütze in Erscheinung trat. Lorsch bemühte sich zwar im zweiten Spielabschnitt heranzukommen, den „Turnern“ fehlte es letztlich aber an der nötigen Durchschlagskraft im Angriff.

Tvgg Lorsch: Engelhardt – Reiter, Drayß, Arfai, Kögel, Höfle, Schumacher, Zimmermann, Schmitt, Kissenkötter, Heidt. - Eingewechselt: Dewald, Kraus.