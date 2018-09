Auerbach trumpft mit Heimvorteil auf

Auerbach.Den Landesliga-Volleyballern der TSV Auerbach gelang mit Heimvorteil gegen Eichwald (3:2) und VC Eberstadt (3:0) ein erfolgreicher Saisonauftakt. Dabei sah es gegen Eichwald zunächst nicht gut aus, denn durch viele Abstimmungsschwierigkeit in der Annahme und Abwehr gingen die ersten zwei Sätze verloren (18:25, 20:25).

Nun stellten die Auerbacher sich mit einer praktisch auf jeder Position veränderten Formation neu auf – und spielten plötzlich in Topform. Die Spielqualität war in der Mannschaft nun auf einem hohen Niveau, so dass mit 25:14, 25:18 der 2:2-Satzausgleich gelang. Und auch im Tiebreak hielten sie die Konzentration hoch und triumphierten mit 15:11.

Die TSV-Mannschaft nahm den Schwung gegen den Aufsteiger aus Eberstadt mit und dominierte den ersten Satz mit 25:15. Zwar ließen dann die Kräfte etwas nach, aber dennoch brachten die Gastgeber den Erfolg mit 27:25, 25:18 unter Dach und Fach. - TSV Auerbach: Lehmann, Schneider, Tröger, Fuchs, Ulrich, Kappei, Dürr, Metzner, Früwirth, Walter,Sacher.

Hochmotivierte Oberliga-Damen

Auch die Oberliga-Damen der TSV kamen im ersten Saison-Heimspiel mit dem 3:0 (25:17, 25:15, 25:22) gegen TV Waldgirmes zu einem deutlichen Sieg. Spielertrainerin Monika Liepolt schwor die Mannschaft kurz vor Beginn noch einmal ein: „Wir müssen konzentriert arbeiten, mit den Aufschlägen Druck machen und volle Kraft angreifen - keine Dankebälle!.“

Hochmotiviert lief ihre Mannschaft auf – und setzte die Vorgaben um. Aus allen Lagen wurde mit hoher Variabilität angegriffen. Insbesondere Petra Stauch versenkte den Ball nach Belieben im gegnerischen Feld. Und die guten Aufschläge von Liepolt sorgten dafür, dass die Gäste nicht zu ihren druckvollen Angriffen kamen. Zudem überzeugten die Auerbacherinnen mit einer sehr starken Abwehrarbeit. Nur im dritten Satz ließ man es etwas schleifen.

TSV Auerbach: Carvalho, Frühwirth, Helfrich, Kilgus, Kirchenschläger, Liepolt, Lustig, Neuhauser, Stauch, Xhemali und Zeig. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.09.2018