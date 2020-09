Auerbach verliert Aufsteiger-Duell

Auerbach.Mit dem Bezirksoberliga-Auftakt waren die Tischtennis-Spielerinnen der TSV Auerbach mit dem 6:6 beim TV Bürstadt II zufrieden, zu dem die stark spielende Nina Kolbe gleich drei Punkte beisteuerte. Zudem siegten Christine Weiß (2) sowie Petra Nischwitz, die fast für den Auerbacher Gesamterfolg gesorgt hätte, aber sie verlor zweimal im fünften Satz. Yvonne Sierich blieb bei ihrem Debüt erfolglos.

Herren-Bezirksklasse: TSV – 1. FC Niedernhausen 1:11. Im Aufsteigerduell wurde Auerbach unter Wert geschlagen. So blieb es bei einem Ehrenpunkt durch Roland Wendel (3:0-Sieg in der Mitte). Weitere Zähler verpassten vor allem Jörg Molz, Markus Weiß und Roman Kobisch, die teils unglücklich unterlagen. Die TSV zog aber insgesamt verdient den Kürzeren, weil insbesondere Thomas Klotz und Jonas Meier im Spitzenpaarkreuz gegen die Ex-Bundesligaspielerin Stara aus Tschechien chancenlos blieben.

Kreisliga: TSV Hambach – TSV II 9:3. In Bestbesetzung wäre für die Auerbacher in diesem schweren Auswärtsspiel mehr möglich gewesen, denn der sonst starke Hambacher Imperial gab einen Zähler gegen Schleißmann ab. Leist und Polheim überzeugten in der Mitte, mussten sich aber gegen Gallenstein geschlagen geben, während sie Markus Winkler bezwangen. – Weitere Hamb. Punkte: Tilger (2), Imperial, Hollmann (2), Gehrig (2).

1. Kreisklasse: TSV III – TuS Zwingenberg 7:5. Auch im zweiten Saisonspiel mussten die Auerbacher lange um den Sieg bangen. Erst nach dem 4:4 setzten sie sich mit drei Erfolgen in Serie ab. – Punkte: Rettig, Fath, Strübig (2), Delp, Bub, Tim Polheim. – TuS: Tiller, Krause, Schröcker und Kreidemacher (2). red

