Auerbacher Damen drehen klaren Rückstand

Auerbach.Die Oberliga-Volleyballerinnen der TSV Auerbach bewiesen einmal mehr Moral und bezwangen den USC Gießen in dessen Halle 3:1.

Wie schon im Vorfeld erwartet, entwickelte sich eine zähe Partie. Nach anfänglichem Abtasten machte besonders die flinke Abwehr des Gegners dem Auerbacher Angriff in den ersten zwei Sätzen das Leben schwer. Allerdings entschieden sich die Bergsträßerinnen, ihre eigentliche Libera Tina Helfrich im Außenangriff einzusetzen. Die Umstellung zahlte sich aus: Die Abwehr agierte flexibel und Tina Helfrich konnte durch ihre Erfahrung am Netz etliche direkte Punkte machen.

Mit einer Aufschlagserie von Dorothee Frühwirth gelang es, im ersten Satz einen Vorsprung von sechs Punkten zu erspielen. Obwohl Gießen noch einmal herankam, reichte das zum 25:22-Satzgewinn. Im zweiten Durchgang fehlte in den TSV-Aktionen die Spannung, was zu vielen Flüchtigkeitsfehlern führte – 20:25 ging dieser Satz an Gießen.

Zu Beginn des dritten Satzes gaben die Auerbacherinnen das Spiel sogar vollständig aus der Hand. Eine starke Aufschlagserie der gegnerischen Zuspielerin schien den Gästen zum Verhängnis zu werden. Der USC lag 8:0 vorn – hatte die Rechnung aber ohne die TSV-Damen gemacht. Ihre Erfahrung half ihnen, kühlen Kopf zu bewahren und sich mit zwei Aufschlagserien zurückzumelden. Der sich in Sicherheit wiegende Gegner hatte dem sich steigernden Auerbacher Angriff nichts mehr entgegenzusetzen und wurde zu vielen Fehlern gezwungen. So konnte der Gast den Satz vollständig zu seinen Gunsten drehen und mit 25:19 für sich verbuchen.

Im vierten Satz war der Siegeswille der Gießenerinnen gebrochen. Die TSV-Damen dagegen boten wieder einen unbeschwerten Volleyball. Ob in Angriff, Block oder Abwehr – es gelang alles. Völlig verdient gewannen sie diesen Durchgang 25:14 und damit auch das gesamte Match. – Es spielten: Marlene Carvalho, Dorothee Frühwirth, Tina Helfrich, Laura Kilgus, Irene Kirchenschläger, Monika Liepolt, Inga Pfenning, Lisa Weihrauch, Carola Zeig.

Zu viele Ausfälle bei den Herren

Herren-Landesliga: VC Eberstadt – TSV Auerbach 3:0 (25:17, 25:18, 25:14). Die Auerbacher Herren mussten aufgrund von Verletzung und Geschäftsreisen erneut kreativ werden und in einer neuen Zusammenstellung antreten. Es war deutlich zu sehen, dass Abläufe und die Raumaufteilung nicht abgestimmt waren. Daher war die Niederlage kaum abzuwenden und auch berechtigt, da es Eberstadt verstand, mit druckvollen Aufschlägen den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. – Für TSV spielten: Dominik Bucher, Sebastian Frühwirth, Alexander Götz, Daniel Hascher, Kai Lehmann, Dirk Metzner, Christian Nelles, Nik Sacher, Dirk Schneider. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.11.2019