Auerbacherinnen in Bestform

Bergstraße.Einen langen Wettkampftag hatten die Organisatoren der Gau-Mannschaftsmeisterschaft im Gerätturnen weiblich, die die TSV Auerbach in der Bensheimer Weststadthalle ausrichtete. 39 Mannschaften waren am Start, dabei ging es unter anderem um die Qualifikation für die nächste Runde Ende September in Wald-Michelbach, wo dann die Tickets für die Hessenmeisterschaften vergeben werden.

In den

...