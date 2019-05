Auf den Spuren von Jan Dieteren

Bensheim.Florian Dietz (SSG Bensheim) begann erst im Vorjahr mit dem Rennradsport und feierte nun gleich einen Riesenerfolg. Bei den gemeinsamen Straßenmeisterschaften der Landesverbände Rheinland-Pfalz/Saarland und Hessen in Queidersbach wurde er Erster im Rennen der U 17-Jugend und sicherte sich damit die Hessenmeisterschaft.

Damit könnte der Grundstein für eine erfolgreiche Karriere gelegt sein, denn Florian Dietz (Foto) trat in die Fußstapfen von Vereinskollege Jan Dieteren, der an gleicher Stätte im Jahr 2008 Süddeutscher U 17-Meister wurde. Nach vier Runden auf dem 13,8 km langen Kurs mit insgesamt 720 Höhenmetern setzte sich das neue SSG-Talent am letzten Anstieg bei kühlem Wetter mit Graupelschauern von seinen Konkurrenten lösen und behauptete souverän seinen Vorsprung bis ins Ziel. Jan Dieteren wurde indes Dritter bei der Elite, was nach den gesundheitlich sehr schweren Jahren als Erfolg zu werten ist. red/Bild: Dietz

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.05.2019