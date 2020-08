Auf die Zuschauerränge dürfen nur die Mannschaften

Bensheim.Am Wochenende findet der 2. Flames-Junior-Cup der HSG Bensheim-Auerbach statt. Insgesamt 14 weibliche Nachwuchsteams gehen an den beiden Turniertagen in der Weststadthalle an den Start. „Das war nicht einfach umzusetzen, der Aufwand ist enorm hoch, aber wir sind glücklich, dass wir spielen können“, sagt Flames-Jugendkoordinator Andre Schumacher mit Blick auf die strengen Hygienevorschriften in der Halle. Zuschauer sind nicht zugelassen. Die Anzahl der Teilnehmer ist an beiden Tagen auf 250 Personen begrenzt; dieses Kontingent wird für die Mannschaften und den Helferstab ausgeschöpft, wie Schumacher, der auch Hygienebeauftragter der HSG ist, erklärt.

Am Samstag (29.) sind acht B-Jugendteams (Jahrgänge 2004/05) im Einsatz, die nach der Vorrunde in zwei Vierer-Gruppen die Platzierungsspiele bestreiten. Die Ersten der beiden Tableaus ermitteln im direkten Duell den Turniersieger, die Zweitplatzierten kämpfen um den dritten Rang im Endklassement. Alle Plätze werden ausgespielt, so dass die Teams vier Partien absolvieren. Am Sonntag (30.) schlagen die A-Jugendlichen (2002/03) mit sechs Vereinen nach dem gleichen Modus auf.

Die HSG ist in beiden Jahrgängen mit jeweils einer Equipe dabei, ebenso wie der Thüringer HC und Bayer Leverkusen. Neben dem Nachwuchs der drei Frauen-Bundesligisten schickt der Schweizer Erstligist GC Amicitia Zürich ebenfalls in beiden Altersklassen eine Truppe ins Rennen. Aus den Niederlanden hat sich die B-Jugend von GreenPark Aalsmeer angekündigt. Bei der A-Jugend mischt die 2005er-Auswahl des Hessischen Verbandes mit. „Eine sehr junge, aber sehr gute Mannschaft, deren Teilnahme uns besonders freut“, sagt Schumacher. Im Trainerstab der HHV-Crew arbeitet Nicole Strehl mit, die Co-Trainerin der Junior-Flames.

Bei der A-Jugend beordern die Flames das Bundesliga-Ensemble aufs Parkett. Die Saison der A-Jugend-Bundesliga beginnt voraussichtlich Ende September, eine Qualifikation für den hochkarätigen Wettbewerb wird diesmal nicht durchgeführt. Schumacher: „Es ist sehr schön, dass wir in der Jugend-Bundesliga wieder dabei sind.“

Dank an die Stadt Bensheim

Bei der Erstellung des Hygienekonzepts für den Junior-Cup haben die Flames eng mit der Stadt zusammengearbeitet. Eine Kooperation, die Andre Schumacher in den höchsten Tönen lobt. „Unser Dank geht an die Stadt für die Unterstützung und die sehr gute Zusammenarbeit.“ Zu den Elementen des Hygieneplans zählen u.a. die Regelung des Ein- und Auslasses in die Halle im Einbahnstraßenverkehr und die Nutzung der sanitären Anlagen. Den Mannschaften ist während der Veranstaltung ein festes Areal auf der Tribüne für maximal 25 Personen als Aufenthaltsort zugewiesen.

Die Teilnehmerfelder; A-Jugend: TSG Friesenheim, Hessenauswahl (Jg. 2005), Thüringer HC, GC Amicitia Zürich, Bayer Leverkusen, HSG Bensheim/Auerbach.

B-Jugend: TuS Königsdorf, GreenPark Aalsmeer, HSG Solingen-Gräfrath, TV Idstein, Thüringer HC, GC Amicitia Zürich, Bayer Leverkusen, HSG Bensheim/Auerbach. eh

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 27.08.2020