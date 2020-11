Auf neuen Trainer wartet viel Arbeit

Sandhausen.Die Stimmung im Lager des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen ist nach der 1:4 (1:2)-Heimpleite gegen Erzgebirge Aue und dem sechsten sieglosen Spiel in Serie angespannt. Dabei hatte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca auf die Kehrtwende nach dem Trainerwechsel gehofft: „Ich finde es vermessen, zu sagen, dass die Handschrift von Michael Schiele nach zwei Trainingseinheiten schon erkennbar sein soll. Wir müssen abwarten.“ Die Fehlerquote beim SVS war einfach zu hoch.

Schiele, der Uwe Koschinat abgelöst hatte, wird in seiner ersten kompletten Woche am Hardtwald gleich als Aufbauhelfer gefordert sein. „Dieses Ergebnis war nicht förderlich für die Psyche“, gestand der 42-Jährige: „Wir werden das Duell noch einmal analysieren und dann abhaken. In den defensiven Zweikämpfen hat man gesehen, dass der Kopf eine Rolle gespielt hat. Insgesamt habe ich aber keine unversicherte Mannschaft gesehen. Die Jungs waren willig.“ mjw

