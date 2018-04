Anzeige

Heppenheim.Zuletzt lief es durchaus ordentlich für den abstiegsbedrohten Handball-Bezirksoberligisten SV Erbach, der mit zwei Siegen in Folge die Rote Laterne an die TGB Darmstadt abgeben konnte. Um den Klassenerhalt Anfang Mai feiern zu können, bedarf es „wahrscheinlich noch weiteren vier Punkten“, rechnet Abteilungsleiter Thomas Flath vor. Doch die kommenden Gegner haben es allesamt in sich. Den Auftakt macht die schwere Heimaufgabe gegen die starke HSG Langen (Sa. 19.15 Uhr).

Das Vorspiel bestreiten ab 17 Uhr der SVE II und Langen III (C-Liga).

Frauen-Bezirksoberliga; SVE – HSG Langen (Sa. 15 Uhr): Angesichts von zwei zu erwartenden Absteigern sind die Erbacherinnen noch nicht auf der sicheren Seite. Somit wird ein Heimsieg gegen den Drittletzten angestrebt. „Wir wollen uns für das 25:26 im Hinspiel revanchieren und zwei ganz wichtige Punkte hierbehalten“, erklärt Trainer Jozef Skandik., der vor allem eine bessere Chancenverwertung und eine Reduzierung der technischen Fehler fordert. Personell sind derzeit alle Spielerinnen an Bord. ki/ü/met/ü