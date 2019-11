Aufgebrachte Fans des SV 98

Darmstadt/Wiesbaden.Der Gang zu den mitgereisten Fans war für die Zweitliga-Fußballer des SV Darmstadt 98 alles andere als angenehm. Viele der Anhänger waren nach der teils desaströsen Leistung beim 1:3 (0:2) bei der SpVgg Greuther Fürth aufgebracht. „Es war gut, dass sich jeder da mal ausgekotzt hat“, räumte Kapitän Fabian Holland später offen ein. „Da waren einige dabei, die ziemlich sauer waren. Aber bei uns in der Mannschaft waren auch einige dabei, die mit dem Auftritt überhaupt nicht zufrieden waren.“

Nach vier Spielen ohne Niederlage in der Liga hatten sich die Lilien eigentlich gute Chancen ausgerechnet, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Doch es kam ganz anders. Ein haarsträubender Fehler von Torwart Schuhen und ein unnötiges Eigentor von Höhn bescherten den Franken eine komfortable Führung zur Pause, die sie kurz danach auf 3:0 ausbauten. Erst dann begann Darmstadt, Fußball zu spielen. „Die ganze erste Halbzeit hat gefehlt. Da waren wir gar nicht auf dem Platz“, konstatierte Holland. „Auf diese Art und Weise können wir uns nicht präsentieren“, meinte Trainer Grammozis.

SV Wehen Wiesbaden – Hamburger SV 1:1. Der späte Ausgleich ließ den Aufsteiger jubeln, denn dieser fühlte sich gegen den Tabellenführer wie ein Siegtreffer an. Der SVWW musste nach Rot gegen Aigner über 30 Minuten in Unterzahl spielen, „aber was mein Team da geleistet hat, war ganz großer Sport – und das gegen eine unglaublich starke Mannschaft“, lobte Trainer Rehm. lhe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.11.2019