Aufholjagd der Nibelungen zu spät

Friedrichshafen/Lorsch.Eine unglückliche wie vermeidbare 3:5 (3545:3570)-Niederlage bei den Sportfreunden Friedrichshafen kassierten am Samstag die Sportkegler des SKC Nibelungen Lorsch. Da auch FEB Amberg (2:6 gegen Victoria Bamberg) und der KC Schwabsberg (2:6 gegen den TSV Breitengüßbach) verloren, beträgt der Rückstand auf das „rettende Ufer“ für den Bundesligisten nach wie vor drei Punkte.

„Da war mehr drin für uns, da wir auf den letzten Bahnen noch einmal stark herangekommen sind. Wie stark wir gespielt haben, zeigt alleine die Tatsache, dass der überragende Frank Gutschalk, Jochen Steinhauer und Holger Walter die 600-Kegel-Marke knackten“, gewann SKC-Akteur Michael Straub der zehnten Saison-Niederlage der Lorscher durchaus positive Aspekte ab.

Start mit zwei Niederlagen

Im Startpaar unterlagen Stefan Wernz gegen Michael Reiter und Michael Schmitt gegen Lukas Funk. Keine Blößen gaben sich im Mittelpaar Holger Walter gegen Dejan Lotina und Frank Gutschalk gegen Nicolai Müller. Das Lorscher Schlusspaar trumpfte groß auf. Hier setzte sich Jochen Steinhauer souverän gegen Darko Lotina durch, Michael Straub verwies Mario Listes knapp in die Schranken.

Am Ende standen wieder einmal 3:3 Matchpunkte zu Buche. Doch die Gesamtholzzahl sprach für die Gastgeber, die in Dejan Lotina (649 Kegel) und Lukas Funk (640) ihre herausragenden Akteure hatten und sich so die entscheidenden Zusatzpunkte sicherten.

Am 1. Februar, 13 Uhr, erwarten die Lorscher den Tabellenvierten SKC Staffelstein und stehen dabei gehörig unter Zugzwang. Der dritte Saisonsieg ist in Anbetracht der prekären Situation einfach Pflicht, zumal angesichts des 1:7 im Hinspiel Wiedergutmachung angesagt ist. – Nibelungen: Wernz 2:2 (597:607), Schmitt 0:4 (546:640), Holger Walter 2:2 (601:649), Frank Gutschalk 3:1 (621:577), Steinhauer 3:1 (614:543), Straub 3:1 (566:554). rs

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.01.2020