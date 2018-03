Aufholjagd erneut nicht belohnt

Bensheim.Der VfL Bensheim kassierte in der 2. Basketball-Regionalliga die nächste knappe Niederlage: Gegen den TV Idstein verlor das Team von Trainer Chris Roth mit 79:82 (34:48).

Mit nur sechs gesunden Spielern musste der VfL in ungewohnter Halle zu ungewohnter Zeit gegen den starken Aufsteiger antreten. Die eigentliche Heimspielstätte am Weiherhaus war wegen der Fechtmeisterschaften belegt, so

...

Dienstag, 27.02.2018