Aufsteiger auf Erfolgswelle

Lorsch.Mit dem dritten Sieg in Folge sicherte sich Aufsteiger TTV Topspin Lorsch in der Tischtennis-Oberliga ein ausgeglichenes Punktekonto (8:8) und kann somit dem Hinrundenabschluss am 7. Dezember gegen den Tabellenvorletzten TSV Braunfels sowie dem weiteren Saisonverlauf erst einmal gelassen entgegenblicken.

Die Braunfelser haben im dicht gedrängten Feld hinter dem souveränen Spitzenreiter

...