Aufsteiger Gadernheim ist weiter auf dem Weg nach oben

Gadernheim.Der TSV Gadernheim überwintert in der Fußball-Kreisliga C auf dem achten Platz. Eine Platzierung, mit der für den Aufsteiger nach einem durchwachsenen Saisonstart nicht unbedingt zu rechnen war, doch nach einigen Wochen der Umstellung findet man sich inzwischen sehr gut in der neuen Spielklasse zurecht und spielt, wie Trainer Nico Pritsch im folgenden Wintercheck beton, eine „richtig gute

...