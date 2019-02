Aufsteiger hat Erwartungen übertroffen

Fehlheim.Der VfR Fehlheim II schlägt sich in der Fußball-Kreisliga A mehr als wacker. Der Aufsteiger überwintert auf dem achten Tabellenplatz und hat in fast allen Spielen unter Beweis gestellt, dass er in der Liga mithalten kann. Entsprechend zufrieden ist Trainer Wolfgang Jäger im folgenden Winter-Check. Den vor der Saison ausgegebenen Klassenerhalt scheint man sicher zu haben und will den Rest der

...