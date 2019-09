Aufsteiger sorgt für Spannung

Bensheim.Gleich am ersten Spieltag der neuen Badminton-Saison kam es in der Verbandsliga zum vereinsinternen Duell zwischen dem TV Bensheim I und II beziehungsweise zwischen Vizemeister und Aufsteiger. Die Erste setzte sich mit 5:3 durch, aber es entwickelte sich eine spannende Partie, weil sich die Zweite nach anfänglicher Nervosität schnell an das höhere Niveau in der neuen Klasse anpasste.

Für den Sieger spielten Marvin Schröder, Matthias Schmitzer, Alexander Heinrich, Marcel Thöne, Stefanie Schmidt und Vanessa Peters, während beim TVB II Boris Rothermel, Martin Wagner, Willy Kosasih, Neuzugang Michael Niederle, Brit Köhler und Katja Renkewitz zum Einsatz kamen.

Einen Einstand nach Maß feierte die TVB-Fünfte in der Bezirksliga A, denn es gelang gleich ein 6:2-Derbysieg gegen die TSV Auerbach. Trotz vier Dreisatzspielen war der Erfolg zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die Siegpunkte erspielten die Herrendoppel Jetter/Markowski und Grieser/Winnemöller sowie Malte Jetter, Jost Winnemöller, Hans-Hermann Grieser und das Mixed Markowski/Krüll. Für Auerbach gewannen das Damendoppel Schödel/Zehnbauer sowie Carina Zehnbauer.

Die neue Jugendspielgemeinschaft TV Bensheim/TG Eberstadt mit Lucille Asser, Sophie Asser, Martin Fritsch, Anna Gueffroy, Connor Herzog, Maximilian Kaiser, Mareike Mühlum, Seljuk Naweed und Tobias Pitz erzielte zu Saisonbeginn ein 4:4-Unentschieden bei der TSV Auerbach, für die Schneider/Pinkernell, Meyer/Schweigert, Frieder Pinkernell und Sebastian Meyer die Punkte erspielten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.09.2019