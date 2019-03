Aufstiegs-Hoffnung beim HC VfL

Heppenheim.Heimspielzeit für den HC VfL Heppenheim. Der Tabellensiebte der Handball-Bezirksoberliga empfängt am Sonntag (18 Uhr) den Achten SG Arheilgen in der Nibelungenhalle, und auch die A-Liga-Reserve und die Frauen sind am Sonntag zu Hause im Einsatz.

Eigentlich scheint die Saison für das Bezirksoberliga-Team fünf Spieltage vor Rundenende gelaufen. Mit 24:18 Punkten rangiert die Mannschaft

...