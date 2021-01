Auftakt der Wahl zum "Sportler des Jahrzehnts"

Bensheim. Am Dienstag fällt der Startschuss für die von dieser Zeitung durchgeführten Wahl zu Bensheims „Sportler des Jahrzehnts“. 16 Kandidaten, die in den vergangenen zehn Jahren den Titel „Sportler des Jahres“ oder „Junior-Sportler des Jahres“ gewonnen haben, treten zu diesem einzigartigen Finale an.

Alle Teilnehmer werden in einzelnen Porträts ausführlich vorgestellt. Den Auftakt macht am Dienstag Kim Naidzinavicius, die 2010 „Sportlerin des Jahres“ war. Sie reifte bei den Flames zur Handball-Spitzenspielerin und ist heute eine Leistungsträgerin sowohl in ihrem Verein SG BBM Bietigheim als auch in der Nationalmannschaft. Erster „Junior-Sportler des Jahres“ war im vergangenen Jahrzehnt der damalige Leichtathletik-Hessenmeister und DM-Teilnehmer Robin Eberle von der LG Bensheim.

Wie bei der „klassischen“ Sportlerwahl können auch diesmal die Leser dieser Zeitung abstimmen - sowohl mit einem Papier-Coupon als auch im Internet. Einsendeschluss ist am 5. Februar (Freitag). Unterstützt wird die Wahl in diesem Jahr vom Bensheimer Kaufhaus Ganz, das Preise sowohl für die Sportler als auch für die Teilnehmer an der Abstimmung zur Verfügung stellt. kr

