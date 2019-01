Auftrag Oberliga erfüllt

Bensheim.Nach zwei Jahren in der Landesliga gelang der zweiten Frauenhandball-Mannschaft der HSG Bensheim/Auerbach im Frühjahr 2018 die Rückkehr in die Oberliga. Die Juniorflames liefen nach einem engen Rennen einen Punkt vor der TSG Offenbach-Bürgel über die Ziellinie. Die beiden direkten Duelle gegen den härtesten Konkurrenten gewannen die HSG-Mädels (28:23 und 23:19) und legten damit den Grundstein für die Landesliga-Meisterschaft. Am Ende waren für die meist jungen Bensheimerinnen 19 Siege, ein Unentschieden sowie zwei Niederlagen notiert.

Die Rückkehr des Teams in die Oberliga war von den Flames-Verantwortlichen im Vorfeld zur Pflicht erklärt worden. Über die Juniorflames sollen Talente an die Bundesliga-Crew herangeführt werden. Je weniger Ligen zwischen den beiden Mannschaften liegen, umso besser sind die Chancen auf eine Durchlässigkeit des Personals nach oben.

„Der Aufstieg war ein Muss“, erinnert sich Trainerin Lisa Mößinger. Vom Aufstiegs-Druck ließen sich weder die Übungsleiterin bei ihrer ersten Station im Frauenbereich (sie hatte gerade erst ihre Karriere in der Bundesliga-Truppe beendet) noch die junge Mannschaft beeinflussen. Der aus der Führungsetage erteilte Auftrag wurde mit einer gewissen Leichtigkeit erledigt. „Unsere Unbekümmertheit war ein großer Pluspunkt“, blickt Mößinger zurück.

Drohte das Nachwuchs-Ensemble aus dem Gleichgewicht zu geraten, stand mit Ingrida Bartaseviciene (42) eine (Bundesliga-)erfahrene Akteurin zur Verfügung, die das HSG-Schiff wieder in ruhigeres Fahrwasser steuerte. Zudem lieferte Torgarantin Nina Rädge zuverlässig ab. Sie erzielte 163 Treffer und landete in der Torschützinnen-Liste der Liga auf Position zwei.

Weiterer Faktor auf dem Weg zum Titelgewinn war, dass während der Runde immer wieder Spielerinnen aus dem Bundesliga-Kader in der Landesliga zum Einsatz kamen. „Das Wissen um diese Unterstützung hat uns allen Sicherheit gegeben“, erklärt Mößinger. Insgesamt schlugen sieben Bundesliga-Cracks im Unterbau auf. So etwa Kreisläuferin Merel Freriks, die wenige Monate nach dem Bundesliga-Klassenerhalt mit den Flames und dem Landesliga-Titel mit den Junior-Flames mit den Niederlanden im Dezember die Bronze-Medaille bei der Frauen-EM gewann.

Neben dem Support aus dem Bundesliga-Kader konnte sich Lisa Mößinger auf ein starkes Team hinter dem Team verlassen. Der Betreuerstab – die Trainerin hebt das Engagement von Maike und Reiner Rägde hervor – hielt ihr und der Mannschaft den Rücken frei und leistete damit einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Projekts.

Die Oberliga soll eine Zwischenstation sein, mittelfristig wird angepeilt, die Junior-Flames in der Dritten Liga zu etablieren. In dieser Saison steht zunächst die Stabilisierung auf dem Plan, ehe wieder höherer Ziele anvisiert werden. „Ball flach halten, mit einem guten Mittelfeldplatz wäre ich zufrieden“, beschreibt Mößinger die Ambitionen in der neuen Spielklasse. Aktuell befindet sich die nach wie vor sehr junge Combo – nach Ingrida Bartaseviciene ist Torhüterin Melanie Breinich mit 23 Jahren die erfahrenste Akteurin, alle anderen Spielerinnen sind Jahrgang 1998 oder 1999 – auf Kurs und rangiert im Zwölfer-Feld auf dem siebten Platz. eh

