Ausfälle schwächen TC Bensheim

Bensheim.Die ersten Herren des TC Bensheim mussten in ihrem dritten Spiel in der Tennis-Gruppenliga kurzfristig auf zwei Stammspieler verzichten, so dass neben dem immer noch leicht verletzten Nils Eder auch Fabian Schmidt in die Bresche springen musste und sein Debüt in der ersten Mannschaft gab. Mit dem 4:5 gegen RW Groß-Gerau kassierten die Bensheimer ihre zweite Saisonniederlage.

Schmidt

...