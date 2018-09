Ausfälle wiegen zu schwer

Bergstraße.Der SC Rodau kam in der Fußball-Kreisliga B böse unter die Räder. Ohne sechs Stammspieler war er gegen die TG Trösel chancenlos und musste sich mit 0:5 geschlagen geben. Rodaus Trainer Manuel Seberkste wollte seiner Mannschaft jedoch keinen Vorwurf machen: „Heute hat jeder alles gegeben, doch mehr war einfach nicht drin. Wir hätten aber auch in Führung gehen können. Müller und Zerey hatten das mögliche 1:0 auf dem Fuß. Ob dann die Begegnung einen anderen Verlauf genommen hätte, wage ich jedoch zu bezweifeln.“ - Tore: 0:1 Kraß 817.), 0:2 Jungamnn (25.), 0:3 Ferch (40.), 0:4 Merino(60.), 0:5 Zink (70.). nico/p

FSG Bensheim – TSV Weiher 3:0. „Es ist Woche für Woche das Gleiche, wir spielen ganz ordentlich, nutzen vorne unsere Chancen nicht und machen hinten die Fehler“, klagte FSG-Funktionär Wolfgang Schmidt. Gegen Weiher patzte die FSG-Defensive bereits in der ersten Minute und ermöglichte Merkel, die Führung zu erzielen. Die Bensheimer waren in der Folge dran, schafften es aber nicht, ihre Dominanz in etwas Zählbares umzumünzen. Zweimal (Utlu und Ettahiri) trafen die FSG-Kicker Aluminium. Der TSV nutzte dagegen die Gelegenheiten, die ihnen der Gegner gestattete, aus. Fath und Helfrich erhöhten auf 3:0. - Tore: 0:1 Merkel (1.), 0:2 Fath (67.), 0:3 Helfrich (78.). eh/p

TSV Hambach – SV Fürth II 3:1. Es war in der ersten Halbzeit eine recht zähe Angelegenheit. Besser wurde das TSV-Spiel nach der Pause. Da setzte insbesondere Lars Kittel Akzente. „Die Leistung in der zweiten Halbzeit war okay bis gut“, beobachtete der verletzte TSV-Spieler Robin Wolff. – Tore: 1:0 Keil (52.), 1:1 Metzger (55.), 2:1 Schwab (75., Handelfm.), 3:1 Timo Wolff (80.). kar/ü

SV Kirschhausen – FC Schönmattenwag 2:1. Nachdem Schiedsrichter Engert (Groß-Rohrheim) zunächst für Aufreger auf SVK-Seite gesorgt hatte, entwickelten die Gastgeber nach der Pause viel Druck, waren klar die bessere Mannschaft und kamen zum verdienten Heimsieg. – Tore: 0:1 Kessler (12.), 1:1 Langner (55.), 2:1 Kumru (85.). – Bes. Vorkommnisse: Rot gegen Cvijanovic (35./SVK), Schäfer scheitert nach Foulelfmeter-Wiederholung an FC-Torhüter Jöst (34.). ki/ü

