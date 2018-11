Ausgezeichnet das Ehrenamt ausgefüllt

Bergstraße.Jörg Ballweg (Zwingenberg), der Ehrenamtsbeauftragte des Fußballkreises Bergstraße, hatte diesmal die Qual der Wahl: Gleich zwölf Vereine nominierten Kandidaten mit besonderen Leistungen für den Ehrenamtspreis 2018. Diesen erhält nun Franz-Josef Bürner vom SV Mörlenbach. Bürner ist seit zwei Jahrzehnten nicht im Spielausschuss des Odenwälder Vereins tätig, sondern der selbstständige Handwerker übernimmt auch federführend alle Aufgaben rund um den Platzaufbau inklusive Wartung und Reparatur von technischen Anlagen.

Bei Veranstaltungen wie Kerwe, Adventsmarkt oder dem SVM-Soma-Turnier steht der 58-Jährige ebenfalls in der ersten Helferreihe. „Seinen Einsatz für den Verein kann man nicht groß genug würdigen“, war sich auch Jörg Ballweg bei der Kür des Kreissiegers sicher. Der Einsatz von „Ewing“ Bürner, der ab und an noch für die Soma die Fußballschuhe schnürt, wird vom Hessischen Verband im Mai 2019 mit einem Dankeschön-Wochenende in Grünberg gewürdigt.

Mit 14 Jahren hat Lukas Paul (Eintracht Bürstadt) seine erste Fußballmannschaft trainiert - und ist seitdem Woche für Woche mit jungen Kickern auf dem Sportplatz zu finden. Der 20-Jährige ist Kreissieger in der Kategorie „Junges Ehrenamt - Fußballhelden 2018“, setzte sich gegen zwei weitere Kandidaten durch. Begonnen hatte Paul, der selbst nicht mehr aktiv Fußball spielt, mit der Betreuung einer Bambinimannschaft, aktuell trainiert er die DII des JFV Bürstadt. Er wird Ende Mai 2019 mit allen anderen hessischen Kreissiegern eine einwöchige Bildungsreise nach Barcelona antreten. all

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 15.11.2018