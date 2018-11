Auslosung für die Stadtmeisterschaft

Fehlheim.Der VfR Fehlheim ist in diesem Jahr Ausrichter der Bensheimer Hallenfußball-Stadtmeisterschaften. Diese finden vom 26. bis 30. Dezember in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule statt und werden sowohl beim Nachwuchs wie auch bei den Senioren und Alten Herren nach Futsal-Regeln ausgespielt.

Im Clubhaus des VfR Fehlheim fand jetzt die Auslosung der Gruppen statt, Jessica Kockler fungierte als Glücksfee. Die Torhüterin im Frauenhandball-Bundesligateam der Flames sorgte auf für sie fremdem Terrain für folgende Einteilungen: In Gruppe A spielen VfR Fehlheim, Italia Bensheim, SV Schwanheim und SV Schönberg, in Gruppe B FC 07 Bensheim, TSV Auerbach, SG Gronau und FSG Bensheim. Sowohl die Seniorenteams wie auch die Alten Herren spielen mit diesen beiden Gruppen ihre Vorrunden aus. Zum aktuellen Zeitpunkt haben alle acht Vereine erklärt, dass sie auch eine Mannschaft für den Wettbewerb der Alten Herren stellen weren. Bei diesen soll die Vorrunde in diesem Jahr an einem Tag gespielt werden.

Etwas mehr Spannung verspricht man sich auch von der Überlegung, am Halbfinaltag im Vorfeld die jeweils letzten Gruppenspiele auszutragen. „Das könnte das Turnier vielleicht etwas spannender machen“, befindet sich Fehlheims Abteilungsleiter Björn Babutzka schon mitten in der Planung für die Hallen-Stadtmeisterschaften, bei denen natürlich auch die Nachwuchsmannschaften von den G-Junioren bis zur A-Jugend vertreten sind. nico

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.11.2018