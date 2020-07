Auslosung mit Besonderheiten

Bergstraße.Es war eine dreifache Premiere für den Fußballkreis Bergstraße: Erstmals wurde eine neue Pokalrunde ausgelost, obwohl die alte noch nicht beendet ist, die Zeremonie war im Internet zu sehen und mit der Bitburger Brauerei präsentierte sich der neue Sponsor des Wettbewerbs. Ein Dutzend Zuschauer waren im Vereinsheim des SV Lörzenbach vor Ort, 20 Vereine verfolgten die Ziehung im Livestream.

Kreisfußballwart Reiner Held hatte als Pokalspielleiter 76 Lose für die ersten beiden Runden vorbereitet. 54 Vereine nehmen am Kreispokal teil, nur sechs Clubs im Kreis sind nicht dabei. Die sieben teilnehmenden Verbands- und Gruppenligisten haben wegen des dicht gedrängten Punktspiel-Kalenders in der ersten Runde ein Freilos. Zu den interessantesten Duellen gehört das Derby Tvgg Lorsch – SSG Einhausen. all

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.08.2020