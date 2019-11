Außenseiter hat noch eine kleine Chance

Bensheim.In der Bundesliga der weiblichen Handball-A-Jugend steht an diesem Wochenende der letzte Spieltag der Vorrunde auf dem Programm. Die HSG Bensheim/Auerbach tritt in ihrer finalen Begegnung am Samstag (15 Uhr) bei Bayer Leverkusen an, am Sonntag folgt in der Dreier-Gruppe das abschließende Match zwischen Leverkusen und TuS Metzingen.

Die Talente aus Metzingen, die ebenso wie das

...