Anzeige

Bensheim.Die Tischtennisspieler des VfR Fehlheim rüsten sich für die entscheidenden Wochen im Abstiegskampf der Regionalliga West. Am morgigen Samstag um 18 Uhr hofft der Aufsteiger in der AKG-Schulsporthalle (Fehlheimer Str.) auf ein volles Haus, wenn der Tabellendritte SC Buschhausen in Bensheim gastiert.

Im Hinspiel kam der VfR an fremden Platten zu einem überraschenden 8:8-Unentschieden. Und mit einer abermaligen Punkteteilung wären die Fehlheimer hochzufrieden. Die Gastgeber gehen dieses schwierige Vorhaben zuversichtlich an, denn gegenüber den letzten, verlorenen Aufgaben können sie wieder auf den Einsatz ihres indischen Spitzenspielers Sourav Saha im vorderen Paarkreuz bauen. In Bestbesetzung und mit zahlreicher Zuschauerunterstützung will der Abstiegskandidat somit in Bestbesetzung dem Favoriten Paroli bieten. nico