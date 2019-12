Auswärts-Serie des SV Waldhof hält

Die Fußballer vom SV Waldhof Mannheim legten am Samstag mit dem 1:0-Sieg in Zwickau vor, die Fans brachten sich selbst dann gestern beim ersten Stadionsingen in vorweihnachtliche Stimmung. Für die musikalische Untermalung sorgten unter anderem Rolf Stahlhofen und Claus Eisenmann von den Söhnen Mannheims sowie die Afrokids vom Trommelpalast in Käfertal (Bild). Dazu gab es ein Promi-Fußballspiel mit ehemaligen Waldhof-Profis.

© Ruffler