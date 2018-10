Auswärts wieder nichts zu holen

Bensheim.Auch im dritten Gruppenliga-Auswärtsspiel dieser Spielzeit mussten die Kegler von SC/KC Bensheim Lehrgeld bezahlen. Aufgrund einer schwachen Gesamtleistung sowie Personalmangels war man bei TuS Rüsselsheim II chancenlos und unterlag 4890:4965.

Dabei verlief der Auftakt für die Bensheimer nach Maß. Alfred Rettig und vor allem Stefan Schambach mit überragenden 904 LP und waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Gäste im Startpaar einen Vorsprung von 130 Holz herausholten.

In der Mittelpartie feierte Alfred Kauf sein Comeback in der Ersten. Mit Dieter Draudt sollte der Vorsprung ausgebaut werden, jedoch hatten beide so ihre Probleme. Während Kauf im Abräumspiel viele Fehlwürfe produzierte, musste Draudt nach 180 Wurf aufgeben. Ein Ersatzmann war nicht dabei. So war es für die Rüsselsheimer ein Leichtes den hohen Rückstand aufzuholen.

Die Schlussspieler Marc Speckhardt und Martin Köppner fanden in der ersten Serie nicht in die Spur und die Sache war entschieden. – SC/KC: Alfred Rettig 785, Stefan Schambach 904, Alfred Kauf 786, Dieter Draudt 731 (Aufgabe), Marc Speckhardt 833, Martin Köppner 851. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.10.2018