Auswärtssieg nach Wickler-Doppelpack lässt alle Chancen offen

Bergstraße.Mit dem 2:1-Sieg bei der KSG Mitlechtern wahrte die abstiegsgefährdete TSV Auerbach ihre Chance, am letzten Spieltag der Fußball-Kreisoberliga doch noch den Kopf aus der Schlinge ziehen zu können. „Bei uns lief in der ersten Hälfte nicht viel zusammen. Auerbach hingegen hat gut mitgehalten und sich selbst viele Chancen herausgespielt.“, fasste KSG-Pressewart Achim Tremper die erste Spielhälfte zusammen. .

Schon in der 14. Minute kam es zu einer ersten Großchance für die Gäste, als Sascha Wickler zum Foulelfmeter antrat, diesen aber nur an den Pfosten setzte. Trotzig erzielte er dann wenig später die TSV-Führung – und schließlich bald darauf auch noch das 0:2, jeweils per Kopf. Dazwischen verhinderte Keeper Durak mit einer Glanztat den Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit hatte die KSG das Spiel in den Griff bekommen, doch der Anschlusstreffer sei leider zu spät gefallen, meinte Tremper. In der Nachspielzeit war sogar noch d as 2:2 drin, ein Abschluss von Laurin Schneider streifte die Querlatte. „Am Ende geht das Ergebnis vor allem auf Grund der starken ersten Halbzeit von Auerbach in Ordnung.“, so der KSG-Pressewart.