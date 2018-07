Anzeige

Weinheim/Mannheim.Die nordbadischen Nachbarn TC Weinheim und GW Mannheim mussten am dritten Spieltag der Tennis-Bundesliga jeweils mit einem 3:3 ihre ersten Punktverluste hinnehmen, haben sich aber mit 5:1 Punkten noch ungeschlagen im Gleichschritt in der Spitzengruppe etabliert.

Die Mannheimer hatten im Heimspiel gegen BW Halle angesichts einer 3:1-Führung nach den Einzeln den Gesamtsieg auf dem Schläger, dann aber verloren Melzer/Lopez (6:7, 4:6 gegen Haase/de Bakker) und Gojowczyk/Albot (5:7, 5:7 gegen Pütz/Struff) beide Doppel in zwei Sätzen. In den Einzeln mussten die Mannheimer dreimal in den Champions-Tiebreak. Peter Gojowczyk gewann das Spitzenmatch 10:7 gegen Haase, Radu Albot mit dem gleichen Ergebnis gegen Basilashvili. Den einzigen Punkt gab Andreas Beck mit dem 6:10 gegen de Bakker ab, da auch Maximilian Marterer in zwei Sätzen gegen Struff punktete.

Mannheim ohne Marterer

Am nächsten Sonntag (11 Uhr) kommt es am Mannheimer Neckarplatt zum Derby zwischen Grün-Weiss und dem TC Weinheim, der auf sein Heimrecht verzichtet und so eine große Zuschauerkulisse ermöglicht. Weinheim kam am Sonntag zu einem 3:3 beim Gladbacher HTC. Luca Vanni und Thomas Fabbiano verbuchten Zwei-Satz-Siege im Einzel, während Moritz Baumann (1:2) und John Millman verloren. Millman zog im Spitzeneinzel gegen Philipp Kohlschreiber mit 1:6, 5:7 den Kürzeren. Weinheims Fabbiano und Vanni sorgten mit ihrem Doppel-Erfolg über Adrian Menendez/Aleksandr Nedovyesov für das verdiente Remis.